"Juve-Inter non è una partita come le altre, ma si affronteranno due squadre che non potranno esprimersi al meglio, per la condizione fisica e visto il tasso di umidità". Il tecnico bianconero, Maurizio Sarri, ha presentato così in conferenza stampa la sfida contro i nerazzurri valida per la ICC. "Cercheremo di dare continuità a quanto fatto a inizio ripresa contro il Tottenham - ha proseguito - Nel calcio non si può privilegiare una delle due fasi, quindi lavoriamo molto anche sulla difesa. Ronaldo? Lo utilizzeremo principalmente come attaccante di sinistra, sapendo che ama accentrarsi. Lui deve fare la differenza".