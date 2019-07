"Dobbiamo lavorare per trovare un'identità di gioco, perché vogliamo diventare una squadra con una forte caratterizzazione. Poi cercheremo di far sì che questa identità ci porti a vincere". Così Maurizio Sarri, nuovo allenatore della Juventus, alla vigilia dell'amichevole con il Tottenham: "De Ligt? Finora non si è ancora allenato con i compagni, ma farà sicuramente uno spezzone di partita. Siamo indietro rispetto al Tottenham, ma mi piacerebbe vedere la squadra in campo con la giusta mentalità. Ronaldo? Cristiano ha vinto tutto a livello individuale e collettivo partendo leggermente defilato sulla sinistra. Il primo tentativo sarà farlo partire da quella posizione, ma con le sue qualità spostarlo di dieci metri non cambierebbe nulla".