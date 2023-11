Sandro Tonali non si fa scalfire dalla squalifica e lavora a fondo: "E' il miglior allenamento che abbia mai visto"

LA RISPOSTA DEL CENTROCAMPISTA LODIGIANO

Il tecnico dei Mappies ha apprezzato l'atteggiamento dell'ex centrocampista del Milan che sta affrontando il periodo difficile nel migliore dei modi

"Probabilmente è il miglior allenamento che abbiamo visto. Sandro sta affrontando molto bene la situazione direi, ma questa è un aspetto del suo carattere". Parola di Eddie Howe che in conferenza stampa ha raccontato la reazione di Sandro Tonali alla notizia della squalifica per il caso scommesse. Il calciatore del Newcastle ha risposto subito con determinazione alla pena inflitta dalla FIGC dopo l'ammissione di aver scommesso su alcune partite del Milan, un atteggiamento che ha lasciato a bocca aperta anche l'allenatore inglese.

"Si sta allenando molto bene, il che rende ancora più frustrante il fatto di non poterlo utilizzare" ha sottolineato il manager britannico che non potrà aver a disposizione il centrocampista azzurro per dieci mesi, ma che al tempo stesso può notare le doti di resilienza del 23enne di Sant'Angelo Lodigiano che, nonostante sia consapevole di saltare la prima stagione in Premier League e l'Europeo con l'Italia, vuole farsi trovare pronto in vista del rientro.

