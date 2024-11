SANCHEZ ARBITRA SLOVAN-MILAN, INTER-LIPSIA A PINHEIRO

Lo spagnolo José María Sánchez é l'arbitro scelto per Slovan Bratislava-Milan (domani alle 18:45), partita della quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Assistenti i connazionali Raúl Cabañero e Iñigo Prieto. Per Young Boys-Atalanta (a Berna, ore 21:00) sarà in campo il lituano Manfredas Lukjančukas (assistenti Mangirdas Mirauskas e Vytenis Kazlauskas). Inter-Lipsia (sempre alle 21:00) sarà arbitrata dal portoghese João Pinheiro (assistenti Bruno Jesus e Luciano Maia). Infine Bologna-Lille (mercoledì 27, ore 21:00), é stata affidata all'inglese Michael Oliver (assistenti Stuart Burt e James Mainwaring).