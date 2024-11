SAN SIRO, SALA: "È MEGLIO PER TIFOSI DI ENTRAMBE LE SQUADRE"

"Io credo che sia meglio San Siro per i tifosi di entrambe le squadre. Capisco anche che Scaroni debba tenere i rapporti con il sindaco di San Donato, hanno fatto un investimento, quindi la cosa ovviamente non mi tocca ma soprattutto non la posso contestare". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando l'incontro tra il presidente del Milan Paolo Scaroni e il primo cittadino di San Donato, Francesco Squeri, sullo stadio che il club potrebbe realizzare nel Comune dell'hinterland. "Noi quello che possiamo fare è andare avanti rapidamente sulla strada che illustrerò lunedì in Consiglio comunale - ha aggiunto -, che dovrebbe portare poi alla formulazione di una gara pubblica". "Saranno le squadre a dover decidere. Ormai gli incontri sono quotidiani. È anche un impegno gravoso per gli uffici del comune", ha concluso.