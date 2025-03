San Siro, Sala: "Apprezzo atteggiamento Fontana sul nuovo stadio"

Con il governatore lombardo Attilio Fontana "abbiamo da lavorare insieme su alcune questioni, ne cito due: le Olimpiadi e lo stadio". Lo ha spiegato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine del congresso metropolitano della Cisl di Milano. Sul fronte dei Giochi "siamo insieme a chiedere al governo di chiedere fondi per le opere milanesi e soprattutto in generale anche per le Olimpiadi - ha aggiunto -. La seconda questione è lo stadio, perché dovrà partire una conferenza dei servizi, ed essendo che ci saranno anche funzioni commerciali nel futuro sviluppo, è coinvolta anche la Regione". "Ho apprezzato l'atteggiamento di Fontana e la volontà di stare a fianco del Comune per dare a Milano un nuovo stadio - ha concluso -, quindi partiamo da una situazione comunque che ci vede allineati".