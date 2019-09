Confronto sul futuro dello stadio di San Siro mercoledì a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, tra i vertici delle squadre Inter e Milan e i capigruppo dei partiti presenti in Consiglio comunale. All'incontro dovrebbero partecipare Paolo Scaroni, presidente del Milan, e Alessandro Antonello, amministratore delegato dell'Inter, con dei loro collaboratori. L'obiettivo del confronto è quello di fare "domande e richieste alle squadre e raccogliere tutte le informazioni necessarie per assumere una decisione nell'interesse della città - ha spiegato a margine del Consiglio comunale il capogruppo del

Partito democratico, Filippo Barberis -. Poi porteremo in aula una mozione o un ordine del giorno su cui il Consiglio si esprimerà". Il Partito democratico ha comunque ribadito che per loro la strada maestra è quella della riqualificazione del Meazza. In polemica con le squadre è invece Basilio Rizzo della sinistra di Milano in Comune: "non ci faranno vedere i documenti - ha detto - ma io penso invece che per fare questa campagna di negoziazione debbano far vedere il dossier". Sulla stessa lunghezza d'onda anche Forza Italia: "Il sindaco continua a ribadire che sarà il Consiglio comunale a doversi esprimere - ha commentato il capogruppo Fabrizio De Pasquale - ma noi non ne sappiamo nulla, mentre sui giornali proseguono le pubblicazioni a puntate di pezzi di dossier e dei progetti. Siamo favorevoli anche alla vendita dello stadio che però non elude le questioni urbanistiche relative all'area".