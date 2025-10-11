Logo SportMediaset
Calcio

Brasile-Italia 8-3: spettacolo e Legends alla "Partida do Coração"

11 Ott 2025 - 14:29

Il discorso a centrocampo del presidente del Senato, Ignazio La Russa, e il calcio di inizio dato da Roberto Baggio, poi lo spettacolo in campo delle glorie del passato di Italia e Brasile: si è conclusa 8 a 3 la 'Partida do Coração', andata in scena sotto la pioggia allo stadio Maracanà di Rio de Janeiro, un evento benefico per celebrare l'amicizia tra i due Paesi e promuovere l'inclusione sociale e l'accesso allo sport per bambini e adolescenti in situazioni vulnerabili. A bordocampo anche protagonisti del Mondiale del 1982, come Zico, e in campo tra gli altri Cafu, Maicon, Júlio Cesar, mentre tra gli azzurri sono stati protagonisti Marco Materazzi e Christian Panucci. In nazionale, Roberto Baggio, Materazzi e Christian Panucci, nonché qualche parlamentare, come il deputato di Forza Italia Alessandro Cattaneo. "Un grande evento di sport e solidarietà - ha affermato sui social La Russa -, patrocinato da Enel con il sostegno del Governo dello Stato di Rio de Janeiro e dell'Ambasciata d'Italia a Brasilia, che ha coinvolto migliaia e migliaia di bambini e famiglie in condizioni di vulnerabilità sociale. La partita è stata anche una occasione per celebrare e consolidare l'amicizia tra le due Nazioni". "È una giornata importante per i bambini che sono il nostro futuro e per l'amicizia - ha spiegato Panucci -. L'amicizia fra Italia e Brasile è fantastica, ogni volta che veniamo qua ci sentiamo a casa". Come sempre sorridente, Cafu ha sottolineato l'importanza di "portare felicità sulla faccia di tanti ragazzi". "Ho avuto la fortuna di vincere con tanti brasiliani, rimarranno dei fratelli", ha spiegato Materazzi. "È un'emozione unica giocare al Maracanà - ha commentato Alessandro Cattaneo -, è stata una splendida iniziativa per scopi benefici, l'Italia è più che mai protagonista qua in Brasile". 

16:25
Mancini: "Tornare ad allenare la Nazionale resta un sogno"
15:15
Inter: Thuram salta la sfida con la Roma, torna con il Napoli
14:50
Gattuso: "Questa sera voglio una Nazionale di coraggiosi"
14:29
Brasile-Italia 8-3: spettacolo e Legends alla "Partida do Coração"
13:06
Pulisic: "Milan, ottimo inizio ma c'è ancora molto da fare"