San Siro, a settembre arriva la Ztl: le nuove regole per arrivare allo stadio

I divieti riguarderanno un'area molto vasta, perché si estenderanno da via Pinerolo a viale Renato Serra (sull’asse Ovest-Est), e da via Benedetto Croce e la metro 'Uruguay' fino al triangolo di via Novara-via Paravia (sull’asse NordSud). In termini di numeri, nella Ztl si contano un totale di circa 6.500 posti auto, 2.300 per i residenti e il resto a pagamento con le strisce blu.