Sampdoria: Tutino operato e dimesso

L'attaccante della Sampdoria Gennaro Tutino è stato operato, ed è stato anche già dimesso, per la frattura del malleolo riportata in un scontro in campo in occasione della gara contro il Cesena del 17 gennaio scorso. Lo rende noto la Casa di cura di San Rossore a Pisa dove l'intervento è stato condotto da Giulia Favilli con la sua equipe. Il calciatore, così sempre la clinica pisana, "può iniziare il periodo di riabilitazione che lo riporterà in campo al più presto". Nel corso dell'operazione, spiega ancora la casa di cura, "è stata utilizzata la tecnica mininvasiva dell'osteosintesi per risolvere la frattura verticale articolare del malleolo mediale della caviglia sinistra".