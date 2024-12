Sampdoria, Semplici: "Sono venuto qui per risalire"

Dopo Andrea Pirlo e Andrea Sottil, tocca a Leonardo Semplici cercare di dare una sterzata a questa stagione della Sampdoria con tantissime ombre e poche luci: "Leggendo la formazione sorprende una classifica così. Prima di me c'erano dei grandissimi professionisti, ripartiremo quasi da zero. Non sono qui per stravolgere, ma per dare valore a questi ragazzi che in passato hanno fatto grandi cose. Ma come nel mio caso conta fino a un certo punto. Conta quello che faremo da sabato", ha detto il tecnico che ha firmato un contratto fino al prossimo giugno. "Se sono venuto qua è perché vedo la prospettiva di risalire. Quando, sarà il campo a dirlo. Da parte mia c'è la massima voglia di stravolgere questa situazione che non piace a nessuno. Credo sia giusto pensare gara dopo gara e concentrarsi sulla prossima partita. Chiaro che se un allenatore arriva alla Sampdoria, in una situazione del genere, viene qui in un centro sportivo, lo fa per fare il meglio".