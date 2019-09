Picchetti davanti alla tribuna dello stadio Ferraris sono stati annunciati dai tifosi per domenica prossima, prima di Sampdoria-Torino. L'obiettivo è non fare entrare il presidente Massimo Ferrero. L'iniziativa è firmata dai Vecchi Ultras della Samp e annunciata da Claudio Bosotin, che guida questo gruppo: "Deve andarsene da Genova e dalla Sampdoria" ha detto all'emittente televisiva ligure Primocanale. I Vecchi Ultras erano stati protagonisti mesi fa di un'altra iniziativa, con una fiaccolata sotto la casa di Edoardo Garrone, accusato di aver ceduto la Sampdoria a Ferrero. E nelle prossime ore si dovrebbe sbloccare in un senso o nell'altro la trattativa con il gruppo di Gianluca Vialli, che ha tempo fino al 30 settembre per presentare l'offerta decisiva che, però, potrebbe arrivare già in settimana.