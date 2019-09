Tifosi della Sampdoria sempre più sul piede di guerra contro Massimo Ferrero. In occasione della prossima partita di campionato contro il Torino, si prevede una nuova durissima contestazione nei confronti del patron blucerchiato accusato di non voler cedere la società al gruppo guidato dall'ex bandiera blucerchiata Gianluca ViallI. Sulla pagina Facebook del gruppo Federclubs, a firma della della stessa Federazione e dei Gruppi della Sud, è comparso un comunicato in cui si invitano "tutti i tifosi ad affluire allo stadio con largo anticipo in modo da dimostrargli (a Ferrero, ndr), durante il pre partita, nell'intervallo e dopo il fischio finale, tutto il nostro disprezzo, facendogli capire che contrariamente alle sue sciagurate recenti dichiarazioni, nessuno lo ama, anzi". Durante la partita, però, "indipendentemente dal risultato, nessun coro di disapprovazione dovrà partire da nessun settore dello stadio, ma solo totale sostegno ai nostri Colori, in modo da aiutare al massimo la squadra".