Mattinata al centro sportivo di Bogliasco per la Sampdoria in vista dell'amichevole contro lo Spezia. In tre hanno lavorato a parte: Caprari ed Ekdal hanno effettuato un lavoro specifico atletico sul campo, Gabbiadini specifico di recupero. Al termine della seduta, Di Francesco ha comunicato la lista con i nomi dei 24 convocati, Presenti anche i Primavera Avogadri, Pompetti e D'Amico. Questa la lista completa. Portieri: Audero, Avogadri, Falcone. Difensori: Augello, Bereszynski, Chabot, Colley, Depaoli, Ferrari, Murillo, Murru, Regini. Centrocampisti: Barreto, Jankto, Linetty, Pompetti, Thorsby, Vieira. Attaccanti: Bahlouli, Bonazzoli, D'Amico, Maroni, Quagliarella, Ramírez.