In campo Juve, Napoli e Lazio per l'assalto all'alta classifica

LA QUARTA DI SERIE A

Sarri e Spalletti inseguono Mou in vetta, Allegri vuole recuperare i punti lasciati per strada

Si è aperta ieri la quarta giornata di Serie A con i turni casalinghi agevoli per Inter e Roma, mentre il Milan si è fermato a Sassuolo. Lazio e Napoli hanno la chance di mantenersi in vetta alla classifica con i giallorossi (a 10 punti), mentre Juventus e Fiorentina di migliorarsi dopo due pareggi consecutivi. La squadra di Sarri, forte dello scontro diretto vinto contro l’Inter nella scorsa giornata, giocherà al Ferraris contro una Sampdoria ancora frastornata dai quattro gol incassati a Salerno. I bianconeri sono chiamati a fare bottino pieno all’Allianz Stadium contro lo Spezia con Di Maria di nuovo a disposizione. Turno sulla carta semplice per la squadra di Spalletti in casa con il Lecce che ha faticato con l’Empoli per conquistare il primo punto stagionale.

SAMPDORIA-LAZIO h 18:30

La Sampdoria cerca il riscatto dopo il pesante (e inatteso) ko di Salerno. La squadra di Giampaolo è reduce dal 4-0 dell'Arechi e prova a ripartire dall'appuntamento casalingo contro una Lazio molto in forma e forte del 3-1 rifilato all'Inter all'Olimpico la scorsa giornata. Sarri ha la possibilità di agganciare la Roma in vetta alla classifica a 10 punti. Giampaolo è alle prese con una crisi in attacco: zeri reti segnate nei primi 3 turni di campionato. Per questo potrebbe trovare nuovamente spazio dall'inizio un veterano come Fabio Quagliarella. Il tecnico biancoceleste invece recupera Pedro per la trasferta al Marassi, ma potrebbe comunque lasciarlo ancora a riposo.

JUVENTUS-SPEZIA h.20:45

Tante gare e uomini contati. La sfida per Massimiliano Allegri sarà fare i conti con le assenze. La Juve è a caccia dei punti lasciati per strada fino a ora e una vittoria le permetterebbe di restare ancorata al treno delle migliori squadre della Serie A. Dopo il pareggio allo Stadium contro la Roma, la squadra di Allegri ospita lo Spezia, reduce da un buon avvio di campionato e dal pareggio casalingo con il Sassuolo 2-2.

NAPOLI-LECCE h.20:45

La squadra di Spalletti ospita al Maradona il Lecce. Dopo il pareggio al Franchi con la Fiorentina il Napoli ha l'occasione di tornare a vincere e agganciare la squadra di Mourinho a 10 punti, in testa alla classifica. Il tecnico azzurro è alle prese con il turnover che potrebbe dare un turno di riposo a Kvara, mentre potrebbe essere l'occasione giusta per vedere dal 1' il neo acquisto Raspadori. Per la squadra di Baroni sarà una trasferta complicata dopo un avvio di campionato a dir poco difficile, con un solo punto conquistato nello scorso turno di campionato contro l'Empoli.

UDINESE-FIORENTINA h.18:30

La Fiorentina vola a Udine per sfidare la squadra di Andrea Sottil. Dopo aver chiuso a reti bianche i match contro Empoli e Napoli, la viola è a caccia di gol. Alla Dacia Arena si affrontano due squadre che sono separate da un solo punto in classifica. Da una parte l'Udinese reduce dalla vittoria esterna contro il Monza, dall'altra la Fiorentina che grazie a un successo (3-2 con la Cremonese) e due pareggi (0-0 con Empoli e Napoli) vanta una lunghezza di vantaggio sui bianconeri.

EMPOLI-HELLAS VERONA h.18:30

Empoli e Verona si sfidano al Castellani in cerca della prima vittoria stagionale. Un inizio in salita per entrambe le squadre, che nemmeno nell'ultimo turno sono riuscite a vincere la prima partita: il Verona, nonostante una buona prestazione complessiva, ha ceduto 1-0 al Bentegodi contro l'Atalanta. Seconda sconfitta consecutiva in casa per la squadra di Cioffi, che invece in trasferta a Bologna ha ottenuto l'unico punto stagionale. L'Empoli invece non è andato oltre il pareggio a Lecce, il secondo di fila dopo quello ottenuto in casa con la Fiorentina. La stagione degli uomini di Zanetti era iniziata con una sconfitta esterna contro lo Spezia.