Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, è stato intervistato da Il Secolo XIX prima della sfida di oggi contro il Torino: "Dalle 12.30-13 sarò in mezzo al campo a baciarlo e sperare che Dio ce la mandi buona - ha detto Ferrero - dobbiamo vincere, ci serve per la classifica ma soprattutto per il morale. Mi dispiace per il mio amico Cairo ma abbiamo tropo bisogno dei punti e non finirà come l’anno scorso".