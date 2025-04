Samp, Evani: "Testa più leggera ma la strada è lunga"

Sono stati tre punti pesantissimi che hanno dato slancio alla classifica e al morale ma il tecnico della Samp Alberico Evani avverte tutti: "la vittoria sicuramente aiuta ad alleggerire la mente, ma la strada è ancora lunga e la squadra lo sa benissimo. Ci sarà pressione nei nostri confronti da parte dell'ambiente lunedì ma dobbiamo pensare solo a noi stessi: in campo non scende il pubblico, ma i nostri valori e dovremo essere bravi a mostrare le nostre qualità. E' stata una settimana importante anche per mettere benzina nelle gambe", spiega Evani che poi parla della Juve Stabia, prossimo avversario in trasferta a Pasquetta. "Li conosco bene - ha detto -, il mister ha allenato anche a Forte dei Marmi, vicino casa mia, li ho visti spesso. La Juve Stabia è una squadra difficile da affrontare. Ha vinto il campionato l'anno scorso, si sta ripetendo quest'anno. Ha caratteristiche che ti possono mettere sicuramente in difficoltà. Sappiamo che sia l'ambiente che il campo stesso hanno caratteristiche particolari e siamo meno abituati a giocare sul sintetico" La Samp è pronta per questa volata con la consapevolezza che le partite saranno tutte delle finali: "Bisogna affrontare una gara alla volta e fare punti, un po' alla volta. Il tempo è poco, ma questa settimana è servita per ricaricare le energie, anche a livello fisico - ha concluso Evani -. Ci aspettano cinque partite in venti giorni, e la squadra, a parte qualche acciacco, sta bene".