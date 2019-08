"Luca Vialli? Nel mio sistema di gioco farebbe il centravanti. Ma ho anche Quagliarella e non so chi farei giocare". Così l'allenatore della Sampdoria Eusebio Di Francesco alla vigilia dell'esordio in campionato contro la Lazio. Chiaro il riferimento all'ex centravanti doriano, a capo di una cordata in trattativa per l'acquisizione della società da Massimo Ferrero. "Domani sarà una grande emozione fare l'esordio a Marassi. Mi aspetto una bolgia. La squadra come sta? Sono sicuro che faremo davvero una grande gara, dovremo fare una prestazione di livello per trascinare tutto il nostro pubblico",