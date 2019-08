Eusebio Di Francesco non si fida del Crotone, avversario della Sampdoria nel terzo turno di Coppa Italia. "Sarà una partita importante contro un avversario difficile e agguerrito. Sarà fondamentale anche per il campionato", sottolinea il tecnico in conferenza stampa. Sulla formazione che scenderà in campo allo Scida: "Farò delle valutazioni in base ai giocatori che ho a disposizione. Dobbiamo qualificarci, questo è l'obiettivo primario".