Samp, ancora uno striscione contro Ferrero

Non c'è tregua per Massimo Ferrero. Nella notte è apparso a Genova un ennesimo striscione di contestazione (e minaccia?) nei confronti del presidente blucerchiato, reo, per il popolo doriano, di aver fatto saltare la cessione del club al gruppo rappresentato da Gianluca Vialli. "25 dicembre, pranzo di Natale: Ferrero scegli bene il tuo locale", è il testo scritto dagli ultras. Il tutto mentre proprio ieri Ferrero aveva dedicato ai tifosi della Samp e alla città di Genova in generale un lungo augurio di Natale attraverso i microfoni di Telenord.