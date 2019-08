Il regalo più gradito che Massimo Ferrero vorrebbe ricevere oggi per i suoi sessantotto anni, che festeggerà fra Sabaudia e Ponza, sarebbe quello di poter consegnare la Sampdoria nelle mani di Gianluca Vialli, l'uomo-simbolo di quella squadra che quasi trent'anni fa – con lo scudetto del 1991 e la finale di Wembley della stagione dopo – aveva rappresentato il punto più alto della storia blucerchiata. Il fondo britannico Aquilor ha rinunciato a esercitare la sua prelazione – scaduta quarantott'ore fa - per comprare il club di Corte Lambruschini: l'unico soggetto ancora in lizza, in una trattativa infinita avviata all'inizio dell'anno, resta dunque CalcioInvest LCC, la cordata di investitori internazionali guidata dai due magnati Jamie Dinan e Alex Knaster, ma che ha come uomo-simbolo proprio lo storico bomber blucerchiato, divenuto oggi il sogno dell'intera tifoseria sampdoriana. Ecco perché non esisterebbe, per Ferrero, miglior congedo possibile.