Sambenedettese-Ascoli di Coppa Italia, nessun problema di ordine pubblico

Si è svolto regolarmente, senza problemi di ordine pubblico, il derby di Coppa Italia fra Sambenedettese e Ascoli giocato nel pomeriggio di oggi allo stadio Riviera delle Palme nella cittadina rivierasca e vinto dai rossoblù di casa per 2-1. Bianconeri dunque eliminati. Come nella precedente sfida di campionato disputata domenica scorsa ad Ascoli - in questo caso il derby tornato dopo 39 anni era stato vinto dai bianconeri per 1-0 -, anche stavolta l'accesso allo stadio era inibito alla tifoseria ospite. Alla sfida hanno assistito 9.002 spettatori. Sulla sicurezza del derby marchigiano tradizionalmente carico di tensioni hanno vigilato alcune centinaia fra poliziotti, carabinieri, fiamme gialle, polizia penitenziaria, polizia locale, coadiuvati da un elicottero e un drone della Polizia provinciale di Ascoli. Nessun problema per il bus ed i mezzi di squadra e dirigenza dell'Ascoli che, scortati dalle forze di polizia, hanno percorso i circa 30 km che dividono le due città sia in avvicinamento al Riviera delle Palme che al rientro a fine partita.