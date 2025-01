Salvetti: "Facinorosi hanno aggredito dirigenti del Livorno"

"Io ieri ero allo stadio Zecchini e il resoconto giusto è che un gruppo di facinorosi grossetani ha aggredito giornalisti livornesi e dirigenti della società con parole pugni e sputi, mentre i 1.500 tifosi labronici hanno dato spettacolo di tifo e correttezza". Lo denuncia oggi il sindaco Luca Salvetti, commentando così l'aggressione subita in tribuna dalla dirigenza del Livorno nella trasferta di Grosseto. "E' molto facile per tutti capire cosa è successo, ci sono testimonianze e immagini video - aggiunge Salvetti -, è facile per tutti compreso per chi osserva e deve prendere provvedimenti su ciò che accade prima, durante e dopo le gare di calcio".