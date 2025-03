Saluti nazisti a Francia-Croazia, 7 tifosi in stato di fermo

Sette tifosi croati sono stati posti in stato di fermo dopo la partita di Nations League di ieri sera allo stade de France fra i Bleus e la Croazia. Sono accusati di aver fatto "saluti nazisti", secondo quanto riferisce stamattina Le Parisien. Sulle immagini che rimbalzano dai social, si vede un gruppo di tifosi croati che cammina attorniato dalla polizia francese. Quasi tutti hanno il braccio alzato nel saluto nazista. Una fonte del quotidiano parla di "300 tifosi croati considerati a rischio che sono stati presi in consegna dagli agenti prima della partita. Hanno intonato canti patriottici, acceso fumogeni e fatto saluti nazisti". Durante l'esecuzione dell'inno croato, prima dell'inizio della partita, persa ai rigori dalla Croazia, una decina di ultras hanno di nuovo fatto il saluto nazista, secondo le stesse fonti. Sette di loro, identificati, sono stati posti in stato di fermo dopo la fine del match.