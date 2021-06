Salernitana: "Notizie infondate su presunte trattative per la cessione del club"

La Salernitana smentisce seccamente le voci relative a una presunta offerta dagli Emirati Arabi per il club. "La Salernitana disconosce e rileva l'infondatezza di alcuni articoli pubblicati sia a mezzo stampa sia attraverso social network relativi a presunte trattative, talvolta irricevibili, inerenti la cessione della società stessa", scrive in una nota la società di Claudio Lotito che entro la mezzanotte del 25 giugno dovrà passare di mano per permettere la regolare iscrizione al campionato di Serie A.

Getty Images