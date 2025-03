Salernitana in lutto, morta storica tifosa 85enne

Salerno in lutto per la morte di Celeste Bucciarelli, 85 anni, storica tifosa della Salernitana e nota come "la mamma degli ultras". Bucciarelli, molto nota in città e negli ambienti della tifoseria per la sua assidua presenza allo stadio nel corso degli anni, fondatrice del gruppo "Le Fedelissime", più volte celebrata dagli ultras granata con striscioni a lei dedicati, è deceduta nella notte a causa di un male incurabile. "Ci ha lasciato ricordando fino all'ultimo che 'la Salernitana è femmena', che non si molla mai davanti a nessun ostacolo e che molte etichette sono fatte per essere staccate. Quarant'anni di Fedelissime, tanti e tanti di più di genuina passione che ha portato in giro per lo Stivale assieme ai suoi "figli" della Curva: Celeste Bucciarelli è entrata nell'infinito granata, lassù da qualche parte", così la Salernitana in un comunicato. "La proprietà, la dirigenza, lo staff di mister Breda, che ha toccato con mano l'affetto che soltanto lei, alla sua maniera, sapeva dare a chi sudava la maglia, ed i calciatori dell'U.S. Salernitana 1919 - prosegue il club - si uniscono alla commozione che colpisce l'intera città di Salerno per la scomparsa della super tifosa. Soltanto poche settimane fa, come sempre forte nonostante gli acciacchi, aveva riabbracciato tutti noi all'Arechi. Da lì non andrà mai più via. Grazie, Celeste". Anche l'Amministrazione comunale di Salerno esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Celeste Bucciarelli: "La Civica Amministrazione e la cittadinanza tutta partecipano al dolore per la morte di una donna straordinaria. Il suo cuore granata continuerà a battere in eterno. La ricordiamo con enorme gratitudine per la diffusione dei valori dello sport e della sana passione per la squadra del cuore. Una vita dedicata all'amore per Salerno e la Salernitana. Un esempio per tante generazioni di tifosi", dichiara il sindaco Vincenzo Napoli.