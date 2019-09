Un tribunale russo ha approvato la scarcerazione con la condizionale "per buona condotta" dei nazionali Pavel Mamaev e Alexander Kokorin, condannati a maggio a più di un anno di prigione per violenza. L'avvocato dei due atleti ha presentato una richiesta di rilascio anticipato studiata dal tribunale regionale di Alexeyevka, una cittadina nella Russia occidentale dove si trova la loro colonia penale. "È stata presa la decisione di dare seguito a queste richieste e di consentire ai condannati di scontare la pena con la condizionale", ha affermato il tribunale in una nota, aggiungendo "di aver tenuto conto del comportamento dei detenuti durante la loro detenzione". Mamaev, Kokorin e il fratello di quest'ultimo stavano scontando la pena "nel laboratorio di cucito" della prigione. Nell'ottobre 2018 i due calciatori e un gruppo di loro amici avevano attaccato violentemente in strada l'autista di un conduttore televisivo e poche ore dopo, due alti funzionari del Ministero del Commercio russo seduti in un caffè.