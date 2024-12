"Prossima domanda, prossima domanda... Ci sono tante belle città in Europa". Dopo la vittoria sulla Fiorentina Kosta Runjaic non vuole sentir parlare di Udinese in Europa, ma non nasconde la gioia per il successo: "Sono tre punti importanti contro una squadra davvero forte, non è facile giocare qui, Firenze è una città stupenda. C'è grande soddisfazione, questa vittoria è un bel regalo di Natale per tutti noi".