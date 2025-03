Rudiger: "Italia-Germania bella partita, Spalletti importante per mia carriera"

"E' sempre una grande partita, c'è una rivalità antica e giocare in questo stadio sarà incredibile, non vedo l'ora". Così Tony Rudiger, difensore della Germania, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'Italia valida per l'andata dei quarti di Nations League. "Sono molto contento di incontrare di nuovo Spalletti, è stato un allenatore molto importante in una fase iniziale della mia carriera. Mi ha insegnato molto e sono molto contento di vederlo, anche se ora sono qui per cercare di vincere. Sarà una bella partita, l'Italia sarà un avversario difficile da affrontare per la loro qualità e per il loro allenatore", ha aggiunto. "L'Italia è stato un campionato molto importante, sono stato molto bene, e come difensore ho imparato tanto. Ci sono tante grandi squadre qui, per ora sono molto contento dove sono ma in futuro non si sa mai", ha detto. "L'Italia ha sempre avuto grandi difensori, Bastoni in particolare ha avuto una crescita importante e mi sembra un leader. Calafiori me lo ricordo quando era alla Primavera della Roma, ora è all'Arsenal e credo abbia un grande futuro", ha detto Rudiger.