Caso Hermoso, chiesto il rinvio a giudizio per Rubiales

Il giudice del Tribunale Nazionale, Francisco de Jorge, ha chiesto il rinvio a giudizio per Luis Rubiales, l'ex presidente della Federcalcio spagnola (RFEF) travolto dallo scandalo per il bacio dato a Jenni Hermoso durante la cerimonia di premiazione per il Mondiale vinto l'anno scorso. Il bacio, secondo il giudice "non era consensuale" e Rubiales ha agito in modo "unilaterale e sorprendente". E ancora: "le pressioni a cui è stata sottoposta la calciatrice della nazionale femminile hanno creato una situazione di ansia e stress intenso".