Ronaldo torna in nazionale? La sorella: "Quando non c'è fiducia non si può andare avanti..."

15 Ott 2026 - 16:48
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Non c'è certezza che Cristiano Ronaldo torni a indossare la maglia del Portogallo dopo lo strappo consumatosi nell'ultima pausa nazionali con il ct Jorge Jesus. Dopo l'apertura arrivata nei giorni scorsi dal presidente federale ("C'è grande voglia di riavere il nostro capitano") arriva una netta chiusura da parte di Elma Aveiro, sorella del fuoriclasse. Secondo quanto dichiarato in una intervista rilasciata al The Sun, CR7 sarebbe ancora lontano da un possibili ritorno: "Credo che sia più probabile che non torni piuttosto che il contrario. Penso che sia Cristiano sia Jorge Jesus stiano soffrendo per questa situazione. Posso parlare per mio fratello e ho la sensazione che si sia arrivati a un punto in cui non si riesce più ad andare avanti. Adesso non resta che vedere come evolveranno le cose. È una vicenda molto difficile da gestire, perché quando viene meno la fiducia diventa complicato ritrovare il rapporto che c'era prima”.

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Poi la sorella di CR7 si dispiace per il trattamento che i portoghesi stanno riservando alla loro leggenda: "Mi fa male vedere che il popolo portoghese abbia dimenticato tutto quello che Cristiano ha fatto. Sono davvero triste e faccio fatica a trovare le parole per descrivere quello che provo. Vederlo attraversare un momento del genere è molto doloroso, soprattutto perché penso che sia una delle persone che meno meriterebbero di trovarsi in questa situazione". 

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