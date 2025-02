Ronaldo il Fenomeno: "Cristiano il migliore? Non credo. Ecco la mia top ten"

"Cristiano Ronaldo ha avuto una carriera fantastica, ha fatto cose meravigliose, incluso un cambio di posizione da esterno sinistro a centrale d'attacco. E questa non è una cosa facile. E' certo che sia uno dei migliori della storia del calcio. Il migliore? Non sono d'accordo. Però rispetto la sua posizione. E' tra i migliori della storia. Direi tra i primi dieci", Ronaldo il Fenomeno risponde così a Cristiano Ronaldo su chi sia il miglior giocatore della storia del calcio. Il brasiliano si esclude dalla competizione: "Non mi piace parlare di questo. Credo che le persone abbiamo una stima molta alta di se stessi. Preferisco che sia la gente a parlare della mia situazione, di chi sono e di cosa ho fatto", precisa. "I miei primi dieci? Pelé al primo posto, Maradona e Messi insieme al secondo. Poi una serie di giocatori: Zico, Romario, Cristiano Ronaldo, Van Basten, Figo, Rivaldo", conclude.