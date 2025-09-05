Ronaldo, folla in festa a Savoca: "Ti amo Italia"

Folla in delirio a Savoca, in provincia di Messina, per l'arrivo di Ronaldo 'il Fenomeno'. L'ex calciatore brasiliano ha postato sul suo canale Instagram, seguito da oltre 29 milioni di follower, una foto che lo ritrae seduto al bar 'Vitelli', reso celebre dal film 'Il Padrino', e due video che lo riprendono accolto calorosamente da decine di tifosi siciliani ai quali Ronaldo ha concesso selfie e autografi, scortando la sua auto a bordo di motorini. "Ti amo Italia" è la frase che il campione di Inter e Real Madrid ha scritto in cima al post sulle note del brano degli Udes Beats 'The Godfather', che riprende la colonna sonora del film di Francis Ford Coppola.