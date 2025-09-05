Estonia, ct Henn: "Siamo andati a rotoli dopo i cambi dell'Italia"

Dopo la partita contro l'Italia persa 0-5, il ct dell'Estonia è intervenuto in conferenza stampa: "Eravamo molto motivati per questa sfida, ma lo era anche l'Italia. Aveva un nuovo allenatore e hanno giocato fino alla fine, anche oltre il novantesimo, mentre noi eravamo molto stanchi. Volevamo fare un gol, ma ci siamo scoperti e l'abbiamo pagata". L'Estonia è crollata nella ripresa: "Per un'ora abbiamo fatto molto bene, abbiamo anche avuto coraggio con la palla. Il crollo dobbiamo evitarlo in casa, ma dopo i cambi dell'Italia il nostro gioco è andato a rotoli".