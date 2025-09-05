Fifa, istituito panel anti-razzismo con 16 ex giocatori

"Questi 16 membri del panel sosterranno l'educazione a tutti i livelli del calcio e promuoveranno nuove idee per un cambiamento duraturo. Continueranno a promuovere un cambiamento nella cultura calcistica, assicurandosi che le misure per contrastare il razzismo non siano solo discusse, ma anche messe in pratica, sia dentro che fuori dal campo", ha spiegato Infantino. "Sia chiaro su questo: razzismo e discriminazione non sono semplicemente sbagliati, sono crimini. Tutti gli episodi di razzismo, sia negli stadi che online, devono essere puniti con la massima severità sia dal calcio che dalla società in generale", ha sottolineato il numeo uno della Fifa. I membri del panel svolgeranno un ruolo fondamentale nell'educare vari gruppi, inclusi i giocatori che partecipano ai tornei giovanili Fifa, sul tema del razzismo. Concentrandosi sull'effetto che questo abuso ha sui giocatori, sugli altri individui e sul calcio come sport, il panel offrirà supporto e consigli pratici su come unirsi a loro nel prendere posizione contro quelli che, in molti paesi, sono considerati atti criminali. I membri lavoreranno anche per sensibilizzare le rispettive regioni sulle misure recentemente rafforzate contro il razzismo, approvate dal Consiglio Fifa. "Il calcio porta unità e sviluppo. E valorizza anche l'umanità" - ha affermato il capitano onorario George Weah - "Farò sempre tutto il possibile, come ho fatto in passato e continuo a fare, per promuovere questo sport, perché il calcio è vita. Sono onorato di ricoprire questo ruolo".