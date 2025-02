Romagnoli: "Napoli motivato ma Lazio se la gioca con chiunque"

"Sappiamo che possiamo giocarcela contro chiunque, sicuramente il Napoli arriverà ancora più motivato dopo i due ko di dicembre. Dovremo semplicemente dare tutto in campo per cercare di vincere e continuare il nostro cammino". Lo ha detto Alessio Romagnoli, difensore della Lazio, in vista della sfida di domani in campionato contro il Napoli, in programma alle 18 all'Olimpico. "Sarà una partita molto bella, 90' intensi contro una squadra forte. Il Napoli è in testa al campionato però noi siamo pronti, carichi e consapevoli di poter fare una grande partita - ha aggiunto nel match program - Quante potenzialità ha questa squadra? Molte, perché in rosa ci sono tanti giovani forti. Mi aspettavo questo inizio con Baroni in panchina perché la Lazio è una bella squadra e i risultati lo stanno confermando. Sappiamo benissimo però che il cammino è ancora lungo, siamo poco oltre la metà della stagione e mancano tantissime partite alla fine. Dobbiamo continuare a lavorare così ogni giorno per cercare di dare il meglio in campionato, Coppa Italia ed Europa League".