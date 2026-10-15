Fenerbahce, Inter e Real Madrid: la Roma è sensibile alle rimonte. E continua la maledizione dei big match

"Eravamo avanti di due gol, poi siamo morti". Sta tutto nelle parole di Mati Soulé. Concetto ricalcato anche da José Mourinho, beneficiario di un serbatoio svuotato dopo una partita a mille di Malen e soci. E probabilmente risiede qui il tallone d'Achille dei giallorossi. I "gasperiniani" non sono ancora in grado di sostenere certi ritmi per l'intero arco di una partita. Per 80', l'uomo contro uomo a tutto campo professato dalla Roma ha asfissiato i blancos, che si sono affidati esclusivamente sugli spunti individuali. Uno spettacolo precipitato sul più bello. E in tre situazioni fotocopia.