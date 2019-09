"Sono molto dispiaciuto per non aver avuto la possibilità, dopo così tanto tempo, di giocare. E di farlo specialmente in una partita così importante e sentita per una città intera, il derby. Spero non sia nulla di preoccupante perchè ho tanta voglia di tornare in campo". Queste le parole sul suo profilo Twitter di Davide Zappacosta, difensore della Roma, infortunatosi durante il riscaldamento pochi minuti prima di scendere in campo domenica per la sfida contro la Lazio all'Olimpico.