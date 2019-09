La Roma è tornata ad allenarsi questa mattina in vista dell'impegno di domenica contro il Sassuolo, in programma all'Olimpico alle 18:00. Il gruppo ha svolto l'iniziale riscaldamento per poi eseguire un lavoro atletico sulla potenza. La squadra - riporta vocegiallorossa.it - ha poi effettuato delle esercitazioni tattiche. Terapie e lavoro individuale per Ünder, Zappacosta e Perotti.