"Dybala è un leader per noi, il suo sostegno è molto importante: gli vogliamo tanto bene e significa tanto, per noi e per la Roma". Così Matias Soulè dopo la vittoria sul Verona: "Prima del derby, ho avuto tanta fiducia sia dal mister, sia dai compagni, sia da tutti i tifosi che ci seguono. Provo a dare il massimo e, con l'elevato minutaggio, sto riuscendo a fare diverse cose".