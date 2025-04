Roma, Soulé: "Da Allegri ho imparato tanto, ti lascia anche libertà"

Intervistato da Il Romanista, Matias Soulé è stato stuzzicato sul possibile nuovo allenatore della Roma. Tra i nomi accostati ai giallorossi c'è anche quello di Massimiliano Allegri: "Da lui ho imparato tantissimo, poi sono andato al Frosinone per giocare di più, però sono stato un anno con lui - le parole dell'argentino -. Il mister voleva che giocassimo molto stretti per non far passare la palla e andare poi in attacco. Credo che per lui l’aspetto fondamentale sia quello, poi ti lascia tanta libertà".