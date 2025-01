Roma, Ranieri: "Pellegrini via? Tutto possibile ma non credo. Ai tifosi non prometto niente, solo lavoro"

Sul fronte mercato Ranieri è stato molto chiaro non pensando ai vari nomi che sono emersi nelle ultime ore, ma piuttosto alle qualità che i giocatori dovrebbero avere. Pensando al futuro i veri acquisti potrebbero arrivare però direttamente dalla rosa con Lorenzo Pellegrini, Matias Soulé e Bryan Cristante che sono pronti a prendersi la Roma sulle spalle: "Sono alla ricerca di giocatori da Roma, che possano aiutarci sia quest'anno che in futuro. In difesa cerco soprattutto un calciatore che possa dare il proprio contributo sia in fase offensiva che difensiva, che sappia giocare a 4 o a 5 - ha concluso Ranieri -. Pellegrini credo che rimanga, a meno che arrivi qualche squadra che lo voglia e lui chieda la cessione. Lo stesso vale per Soulé su cui conto molto, anche se gli chiedo di diventare più concreto, mentre spero di ritrovare presto Cristante che sta aumentando i carichi in campo e potrebbe tornare in gruppo per le prossime partite"