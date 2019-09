"Contento di come sia andata la campagna acquisti e cessioni" e "orgoglioso di aver mantenuto la promessa data, dicendo che la Roma non sarebbe stata succursale di nessuno", il ds della Roma, Gianluca Petrachi, si trova a dover affrontare anche l'emergenza infortuni a Trigoria, con Spinazzola, Zappacosta, Perotti e Under già fermi ai box per problemi muscolari: "Sto cercando di capire, anche perché si é scottati dai 50 problemi muscolari dello scorso anno e la tensione è altissima - ha detto durante la conferenza stampa di presentazione di Mkhitaryan - Spinazzola e Pastore hanno sempre avuto questo tipo di infortuni. Zappacosta mi ha stupito, si è fatto male nel pre-gara e non si era fatto nulla prima. Under è molto esplosivo, mi ha raccontato che si è stirato facendo un colpo di tacco improvviso. La mia attenzione adesso è su questa problematica, cercheremo di togliere alibi. I ragazzi si sono lamentati della durezza dei campi di allenamento ed ho chiesto di fare un intervento importante sul campo principale e poi sugli altri ed è un alibi che voglio togliere e mi auguro che da oggi in poi si possa migliorare". Il ds giallorosso ha poi parlato ace del rapporto con Franco Baldini, consigliere 'ombra' del presidente Pallotta: "Non ha mai intralciato il mio lavoro - gli riconosce - Anzi è stato lui circa un mese fa che mi ha detto che c'era qualche problema nell'Arsenal e che Mkhitaryan avrebbe potuto spostarsi. Baldini è stato al suo posto e sono contento di come è stato bilanciato il lavoro. Poi se Franco ha un contatto diretto con Pallotta va bene, ma di Smalling, per esempio, non era a conoscenza. Non ho avuto tempo di raccontargliela ma solo perché é stata un'operazione last minute. Sono molto contento di come sia andato il lavoro di squadra", chiude Petrachi.