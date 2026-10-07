Roma, Pellegrini "tifosi devono sognare, Como-Roma non decreterà l'anti-Inter"

"I tifosi devono sempre sognare. Nessuno scende in campo per perdere. Sono passate appena 5 partite in cui non ci sono stato, ma i ragazzi sono stati fantastici. È sempre un'incognita quando inizi la stagione e sono super contento perché ci meritiamo questa ondata di entusiasmo. Vogliamo continuare su questa ondata sperando da marzo di mettere degli obiettivi più concreti". Così Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, a margine del Premio Giuseppe Colalucci al Circolo Antico Tiro a Volo, risponde sull'inizio di stagione giallorosso. E sulla prossima sfida al Como, aggiunge: "Ripartiamo dopo una sosta molto lunga, è difficile dover ripartire e abbiamo tanti impegni. Complicato dire che questa partita deciderà l'anti Inter, ma sarà sicuramente una bella partita". Infine un pensiero sulle proprie condizioni: "Sto bene, sono finalmente tornato a disposizione. Questa sosta è arrivata al momento perfetto perché ho avuto la possibilità di spingere e sono carico per questa ripartenza".