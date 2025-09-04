Logo SportMediaset
Calcio

Roma, parla Mancini: "Dovbyk, Pellegrini e Baldanzi sono importanti. Con Gasp per tornare in Champions"

04 Set 2025 - 11:00

Gianluca Mancini torna in nazionale e da Coverciano parla di Roma e Italia: "È stato un inizio di stagione positivo, le vittorie con Bologna e Pisa ci danno fiducia. Servivano più acquisti? Non sono io a dover rispondere. Dovbyk, Pellegrini e Baldanzi sono importanti e Gasperini lavorerà per portarli al massimo della forma. Nelle scorse due stagioni abbiamo sfiorato la Champions, quest'anno sentiamo la responsabilità di dover centrare l'obiettivo". 

Il difensore giallorosso si è espresso anche sulla ritrovata convocazione in azzurro: "Con Gattuso c'è un bel rapporto, sono contento di potermi mettere a disposizione. L'Italia ha una storia calcistica importante e dobbiamo onorarla, sappiamo che per qualificarci al mondiale dovremo lottare anche contro Estonia e Israele. Le mancate convocazioni con Spalletti? Gli allenatori fanno le loro scelte e io le rispetto, se mi avesse chiamato non avrei esitato neanche un secondo".

01:45
L'attaccante che serviva

L'attaccante che serviva

00:27
DICH DONNARUMMA SU PORTIERE 13ENNE DICH

Donnarumma al portiere 13enne aggredito: "Ti aspettiamo a Coverciano"

01:59
DICH DONNARUMMA SU ITALIA DICH

Donnarumma: "Il talento c'è, abbiamo una Nazionale giovane ma che può crescere"

00:52
DICH LOCATELLI-ROVELLA DICH

Italia, Locatelli e Rovella: "Gattuso è carico"

01:14
DICH DONNARUMMA SU PSG DICH

Gigio: "Luis Enrique? Deluso non lo so, ognuno fa le sue scelte"

00:47
DICH DONNARUMMA NAZIONALE DICH

Donnarumma: "Un orgoglio essere al City che mi ha voluto fortemente"

01:34
Zaniolo in "bianconero"

Zaniolo in "bianconero"

01:23
Fiorentina da rilanciare

Fiorentina da rilanciare

01:27
Neymar-Ancelotti è bufera

Neymar-Ancelotti è bufera

01:51
Ricci a scuola da Modric

Ricci a scuola da Modric

01:20
Atalanta: Lookman c'è

Atalanta: Lookman c'è

02:35
Juve, grande partenza

Juve, grande partenza

01:34
Champions: Lukaku fuori

Champions: Lukaku fuori

01:53
È una Roma inquieta

È una Roma inquieta

01:35
Inter, suona l'allarme

Inter, suona l'allarme

01:45
L'attaccante che serviva

L'attaccante che serviva

ATALANTA - Entrate: 108 mln - Uscite: 126 mln

Calciomercato: entrate e uscite dei 20 club di Serie A

DICH PIO ESPOSITO NAZIONALE 1/9 DICH

Pio Esposito: "Mai stati dubbi sulla mia permanenza all’Inter"

SRV RULLO ALLEGRI-RABIOT, CI RI-SIAMO (MUSICATO) 1/9 SRV ok

Allegri riabbraccia Rabiot: il nuovo Milan riparte dai muscoli

SRV RULLO LE PAGELLE DEL MERCATO 1/9 SRV

Le Pagelle del mercato: Napoli 8 top, poi scopri i voti di Juve, Inter e Milan

DICH DONNARUMMA SU ITALIA DICH

Donnarumma: "Il talento c'è, abbiamo una Nazionale giovane ma che può crescere"

SRV RULLO JUVE, CHE COLPI! (MUSICATO) 1/9 SRV

Juve, che colpi! Ecco chi sono Openda e Zhegrova

Calcio ora per ora
12:00
Brasile: tensione Ancelotti-Neymar. L'allenatore chiarisce: "Non convocato per scelta tecnica"
11:30
Italia, Scamacca lascia il ritiro: niente Estonia e Israele
11:30
Lazio, si rivede Isaksen: il danese torna in gruppo
11:00
Roma, parla Mancini: "Dovbyk, Pellegrini e Baldanzi sono importanti. Con Gasp per tornare in Champions"
10:30
Zoff dalla parte di Donnarumma: "È più importante saper parare che giocare con i piedi"