Roma, parla Mancini: "Dovbyk, Pellegrini e Baldanzi sono importanti. Con Gasp per tornare in Champions"

Gianluca Mancini torna in nazionale e da Coverciano parla di Roma e Italia: "È stato un inizio di stagione positivo, le vittorie con Bologna e Pisa ci danno fiducia. Servivano più acquisti? Non sono io a dover rispondere. Dovbyk, Pellegrini e Baldanzi sono importanti e Gasperini lavorerà per portarli al massimo della forma. Nelle scorse due stagioni abbiamo sfiorato la Champions, quest'anno sentiamo la responsabilità di dover centrare l'obiettivo".
Il difensore giallorosso si è espresso anche sulla ritrovata convocazione in azzurro: "Con Gattuso c'è un bel rapporto, sono contento di potermi mettere a disposizione. L'Italia ha una storia calcistica importante e dobbiamo onorarla, sappiamo che per qualificarci al mondiale dovremo lottare anche contro Estonia e Israele. Le mancate convocazioni con Spalletti? Gli allenatori fanno le loro scelte e io le rispetto, se mi avesse chiamato non avrei esitato neanche un secondo".
