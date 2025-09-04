Roma, parla Mancini: "Dovbyk, Pellegrini e Baldanzi sono importanti. Con Gasp per tornare in Champions"

Gianluca Mancini torna in nazionale e da Coverciano parla di Roma e Italia: "È stato un inizio di stagione positivo, le vittorie con Bologna e Pisa ci danno fiducia. Servivano più acquisti? Non sono io a dover rispondere. Dovbyk, Pellegrini e Baldanzi sono importanti e Gasperini lavorerà per portarli al massimo della forma. Nelle scorse due stagioni abbiamo sfiorato la Champions, quest'anno sentiamo la responsabilità di dover centrare l'obiettivo".