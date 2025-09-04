Logo SportMediaset
Coni, Buonfiglio: "Gattuso cura giusta per la Nazionale"

04 Set 2025 - 14:28

"Io domani ci sarò, perché Gattuso per me è un mito, probabilmente è la cura giusta per la nostra nazionale". Lo ha detto Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, annunciando la sua presenza alla sfida tra l'Italia e l'Estonia, valida per le qualificazioni ai prossimi mondiali. "Sarò presente per testimoniare l'attenzione del Coni a una disciplina che è quella sotto attenzione più di tutti e per stare vicino al presidente Gravina che è tra le persone più competenti che possiamo avere", ha aggiunto il numero 1 del Coni. 

Ricci a scuola da Modric

Un Toro da rinvigorire

Un attacco che fa sperare

Napoli, pochi al lavoro

Tutto un altro Leao

Vardymania a Cremona

Ecco Nicolussi Caviglia

Nicolussi Caviglia, tra calcio e... letteratura

DICH DONNARUMMA SU PORTIERE 13ENNE DICH

Donnarumma al portiere 13enne aggredito: "Ti aspettiamo a Coverciano"

DICH DONNARUMMA SU ITALIA DICH

Donnarumma: "Il talento c'è, abbiamo una Nazionale giovane ma che può crescere"

DICH LOCATELLI-ROVELLA DICH

Italia, Locatelli e Rovella: "Gattuso è carico"

DICH DONNARUMMA SU PSG DICH

Gigio: "Luis Enrique? Deluso non lo so, ognuno fa le sue scelte"

DICH DONNARUMMA NAZIONALE DICH

Donnarumma: "Un orgoglio essere al City che mi ha voluto fortemente"

Zaniolo in "bianconero"

Fiorentina da rilanciare

Neymar-Ancelotti è bufera

Ricci a scuola da Modric

Calciomercato: entrate e uscite dei 20 club di Serie A

Pio Esposito: "Mai stati dubbi sulla mia permanenza all’Inter"

Allegri riabbraccia Rabiot: il nuovo Milan riparte dai muscoli

Le Pagelle del mercato: Napoli 8 top, poi scopri i voti di Juve, Inter e Milan

Donnarumma: "Il talento c'è, abbiamo una Nazionale giovane ma che può crescere"

Juve, che colpi! Ecco chi sono Openda e Zhegrova

