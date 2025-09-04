Genoa, Frendrup: "Devo fare più gol e assist"

Morten Frendrup, centrocampista del Genoa, ha rilasciato un'intervista a Il Secolo XIX in cui racconta gli obiettivi di questa stagione: "Segnare di più e fare più assist, devo crescere soprattutto in questo. Quest'estate sono sempre rimasto concentrato sul Genoa, senza mai pensare ad altro. Significa tanto, il club e la città sono diventati la mia nuova casa, hanno un posto speciale nel mio cuore". Sulla mancata convocazione con la Danimarca, il classe 2001 ribadisce: "Non è facile, c'è tanta concorrenza. Significa che devo migliorare ancora il mio rendimento".