Calcio

Genoa, Frendrup: "Devo fare più gol e assist"

04 Set 2025 - 13:20

Morten Frendrup, centrocampista del Genoa, ha rilasciato un'intervista a Il Secolo XIX in cui racconta gli obiettivi di questa stagione: "Segnare di più e fare più assist, devo crescere soprattutto in questo. Quest'estate sono sempre rimasto concentrato sul Genoa, senza mai pensare ad altro. Significa tanto, il club e la città sono diventati la mia nuova casa, hanno un posto speciale nel mio cuore". Sulla mancata convocazione con la Danimarca, il classe 2001 ribadisce: "Non è facile, c'è tanta concorrenza. Significa che devo migliorare ancora il mio rendimento". 

Calcio ora per ora
13:20
Genoa, Frendrup: "Devo fare più gol e assist"
12:00
Brasile: tensione Ancelotti-Neymar. L'allenatore chiarisce: "Non convocato per scelta tecnica"
11:30
Italia, Scamacca lascia il ritiro: niente Estonia e Israele
11:30
Lazio, si rivede Isaksen: il danese torna in gruppo
11:00
Roma, parla Mancini: "Dovbyk, Pellegrini e Baldanzi sono importanti. Con Gasp per tornare in Champions"