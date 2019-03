ROMA, PALLOTTA: "I LAVORI PER LO STADIO AL VIA QUEST'ANNO"

26/03/2019

Le inchieste giudiziarie degli ultimi mesi e i possibili nuovi ritardi per ottenere il via libera a costruire non sembrano aver scalfito la volontà di James Pallotta. Il presidente della Roma non molla ed è' intenzionato ad portare fino in fondo il progetto Tor di Valle: "Vogliamo iniziare i lavori entro il 2019 e dare alla Roma lo stadio che merita - le parole del businessman di Boston riportare dall'emittente radiofonica Teleradiostereo -. I tifosi vogliono lo stadio per loro e per stare più vicino alla squadra".