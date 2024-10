Nuovo stadio della Roma, avanti tutta su Pietralata: incontro fra Comune e società

A rafforzare la pista che porta diretta all'area adiacente alla Stazione Tiburtina vi è un'interlocuzione avviata dalla Roma con Ferrovie dello Stato per la realizzazione dei ponti pedonali previsti dal progetto. Oltre a FS, la squadra presieduta dalla famiglia Friedkin ha sentito anche la Prefettura per la costruzione di una curva monolitica e verticale come quella presente al Signal Iduna Park di Dortmund. Perché questo progetto possa andar in porto serve un via libera sotto il profilo della sicurezza visto che i settori in Italia possono contenere soltanto un certo numero di tifosi. Qualora non venisse approvata l'eventuale deroga, sarà necessario rivedere anche il piano sulla Curva Sud.