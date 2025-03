Roma, Mancini: "L'espulsione di Hummels? Avevo margine di recupero"

Gianluca Mancini ha commentato così l'eliminazione della Roma dall'Europa League e l'episodio dell'espulsione di Hummels, che ha deciso il match di ritorno con l'Athletic Club di Bilbao: "Dal mio punto di vista è stata un'interpretazione severa, sia io sia Evan potevamo intervenire a mio avviso. Sono cose che succedono nel calcio, io ho provato a dirgli che avevamo margine di recupero, ma per l'arbitro non è stato così. Non eravamo inferiori all'Athletic, il 2-1 dell'andata ci stava stretto. Comunque con i se e con i ma non si va lontano, io faccio i complimenti a tutto il gruppo, perché abbiamo lottato finché le gambe hanno retto. Sono orgoglioso della squadra".